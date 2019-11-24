СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-24T11:23:19+03:00

Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске на ходу вспыхнули две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем 23 ноября.

Первый автомобиль загорелся на улице Кирова: водитель FIAT Ducato припарковал своего железного коня и вызвал пожарных. Второй – на М.Еременко. Тушить Ford Transit до приезда пожарных помогали очевидцы.

В МЧС сообщили, что у двух машин сгорел мотор. Спасатели обращают внимание владельцев автомобилей, чтобы те следили за исправностью транспорта и своевременно ремонтировали его.

Ранее в Смоленске сгорела частная баня. Пожар произошел внутри строения. В результате ЧП выгорели помещения бани, повреждена летняя кухня, внешние стены бревенчатого строения и крыша. О человеческих жертвах не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU