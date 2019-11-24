Под Смоленском украденные канализационные трубы пытались сдать на лом
В Смоленской области украденные канализационные трубы пытались сдать на лом, сообщает пресс-служба областного УМВД. Металл лежал на поле возле деревни Мишенино Сафоновского района.
- На месте велись работы по замене канализационных труб. Старые чугунные накануне были выкопаны и оставлены на месте работ, а утром обнаружилась их пропажа. Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей, - сообщили полицейские.
Опросив свидетелей, стражи порядка нашли пункт приема металла, в который двое неизвестных пытались сдать украденное. Также была найдена машина, на которой перевозился груз. Водитель пояснил, что его наняли и он не знал, что трубы краденные.
После были задержаны 30-й и 28-летний местные жители. Подозреваемые во всем сознались. Часть похищенного изъята.
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ИСТОЧНИК KP.RU