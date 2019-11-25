СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-25T06:35:01+03:00

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Каток залили на площади Ленина в Смоленске, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В ближайшее время состоится открытие арены.

Напомним, каток появился на площади Ленина несколько лет назад и сразу же стал пользоваться популярностью среди смолян. Вход на лед со своими коньками свободный. Также в размещенных рядом домиках можно взять инвентарь на прокат или же согреться чаем, если на улице слишком морозно.

Ранее Лопатинский чад начали украшать гирляндами. Также в этом году в главном парке города будут установлены несколько фотозон, а на массовом поле оборудуют несколько горок и установят праздничную ель.

ИСТОЧНИК KP.RU