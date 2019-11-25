2019-11-25T06:35:01+03:00
Общество

Каток залили на площади Ленина в Смоленске

Арену планируют открыть в ближайшее время
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Каток залили на площади Ленина в Смоленске, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В ближайшее время состоится открытие арены.

Напомним, каток появился на площади Ленина несколько лет назад и сразу же стал пользоваться популярностью среди смолян. Вход на лед со своими коньками свободный. Также в размещенных рядом домиках можно взять инвентарь на прокат или же согреться чаем, если на улице слишком морозно.

Ранее Лопатинский чад начали украшать гирляндами. Также в этом году в главном парке города будут установлены несколько фотозон, а на массовом поле оборудуют несколько горок и установят праздничную ель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске дети опробовали первый лед
Молодой смолянке в баре угрожала убийством новая знакомая
В Смоленской области ВИЧ-инфекцией заразились 259 человек
Под Смоленском украденные канализационные трубы пытались сдать на лом
В Смоленске на ходу вспыхнули две машины
В Смоленске готовят к открытию губернаторский каток
Утром в Смоленске сбили девушку на пешеходном переходе
22 дома и детский сад могут остаться без горячей воды в Смоленске
Смолянам покажут процесс замены светильников
Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП в Смоленске
Под Смоленском нашли более 100 боеприпасов
В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона
Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске
В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне
В Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ»
В Смоленске наградили лучших медицинских работников