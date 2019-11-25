2019-11-25T06:46:57+03:00
Общество

Молодой смолянке в баре угрожала убийством новая знакомая

Девушки поругались во время отдыха
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Молодой смолянке в баре угрожала убийством новая знакомая, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Девушки поругались во время отдыха.

29-летняя смолянка сильно испугалась и написала заявление в полицию.

- 33-летнюю подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Ранее судимая девушка признала свою вину, - сообщили в полиции. – Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое смолян пытались сдать на металлолом канализационные трубы, оставленные коммунальщиками после ремонта на сетях. Себе в помощь они наняли машину с водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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