Молодой смолянке в баре угрожала убийством новая знакомая
Девушки поругались во время отдыха
Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Молодой смолянке в баре угрожала убийством новая знакомая, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Девушки поругались во время отдыха.
29-летняя смолянка сильно испугалась и написала заявление в полицию.
- 33-летнюю подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Ранее судимая девушка признала свою вину, - сообщили в полиции. – Возбуждено уголовное дело.
Ранее двое смолян пытались сдать на металлолом канализационные трубы, оставленные коммунальщиками после ремонта на сетях. Себе в помощь они наняли машину с водителем.
ИСТОЧНИК KP.RU