В Смоленске дети опробовали первый лед
В Смоленске дети опробовали первый лед. Кадры как дети испытывают на прочность первый лед на водоеме в Миловидово опубликовал паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Пользователи соцсети спорят – не рано ли кататься. Но местные жители уверены, что водоем там маленький и не глубокий и детворе опасность не грозит.
- Лёд уже достаточно толстый. Там уже на коньках гоняют, - отмечают жители микрорайона.
А в это время у пруда в парке 1100-летия появились предупреждающие таблички. Смолян просят не рисковать, выходя на водоем.
А на площади Ленина залили искусственный каток. В скором времени состоится официальное открытие ледовой арены.
ИСТОЧНИК KP.RU