2019-11-25T07:00:36+03:00
Общество

В Смоленске дети опробовали первый лед

Детвора не побоялась испытать на прочность водоем в Миловидово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске дети опробовали первый лед. Кадры как дети испытывают на прочность первый лед на водоеме в Миловидово опубликовал паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Пользователи соцсети спорят – не рано ли кататься. Но местные жители уверены, что водоем там маленький и не глубокий и детворе опасность не грозит.

- Лёд уже достаточно толстый. Там уже на коньках гоняют, - отмечают жители микрорайона.

А в это время у пруда в парке 1100-летия появились предупреждающие таблички. Смолян просят не рисковать, выходя на водоем.

А на площади Ленина залили искусственный каток. В скором времени состоится официальное открытие ледовой арены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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