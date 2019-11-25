2019-11-25T09:06:00+03:00
Происшествия

ДТП из четырех машин произошло на перекрестке в Смоленске

В сторону улицы Шевченко образовалась пробка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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ДТП из четырех машин произошло на перекрестке в Смоленске, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла около 08.30 на улице Шевченко. Дорогу машины не поделили после перекрестка улиц ТенишевойКрупской - Кирова. Очевидцы сообщают, что на дороге образовалась пробка. У машин разбиты бампера и капоты. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Смоленске на ходу «вспыхнули» две машины. Первый автомобиль загорелся на улице Кирова: водитель FIAT Ducato припарковал своего железного коня и вызвал пожарных. Второй – на М. Еременко. Тушить Ford Transit до приезда пожарных помогали очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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