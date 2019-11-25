2019-11-25T09:43:40+03:00
Общество

Под Смоленском малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети

Ребенка спас отец, вовремя доставивший в больницу областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети.Под Смоленском малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском двухлетний малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети. Инцидент произошел в середине прошлой недели. Волнительную историю, которая могла закончиться трагически, рассказал житель города Гагарин Алесей Воднев.

- Ребенок проглотил монету 10 копееек и она застряла. Привезли в ЦРБ. Наши хирурги отказали в помощи и посоветовали везти в Смоленск. Ребенок задыхался. Отец с горя собрал волю в кулак и на машине повез ребенка в Смоленск. Спасли вовремя, - написал мужчина в соцсетях.

Пользователи интернета разошлись во мнениях. Одни обвиняют врачей в некомпетентности, другие считают, что дело не в плохих врачах, а в том, что "детского хирурга нет в больнице".

- В нашей ЦРБ даже сложные операции давно не делают, желчный пузырь тоже посылают в Смоленск удалять, - написал автор поста.

Ранее родителей школьников просили внимательно следить за детьми – на выходных в разных районах города детвору заметили на льду водоемов. Местные жители считают, что пруды еще могут быть опасны и выходить на лед пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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