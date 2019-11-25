Под Смоленском заработала вторая очередь тепличного комбината
В Рославльском районе заработала вторая очередь тепличного комбината, сообщает региональный инвестнортал. Новые мощности позволили инвестору стать одним из самых крупных производителей овощной продукции. На комбинате «Смоленский» выращивают огурцы, салаты и зелень.
Отмечается, что овощи отличаются высоким качеством и пользуются спросом на территории региона и в соседних областях.
В настоящее время мощность рославльского производства превышает 22 тысячи тонн продукции в год. В планах инвестора - расширить производство до 33 тысяч тонн в год.
Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области появится мощный комплекс по переработке яблок. Масштабный инвестиционный проект реализует одно из сельхозпредприятий в Новодугинском районе. Планируется, что в переработку пойдет около 10 тыс. тонн в год.
Первая закладка сада уже произведена.
ИСТОЧНИК KP.RU