2019-11-25T11:37:00+03:00
Общество

Под Смоленском заработала вторая очередь тепличного комбината

Инвестор стал одним из самых крупных производителей овощной продукции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Рославльском районе заработала вторая очередь тепличного комбината, сообщает региональный инвестнортал. Новые мощности позволили инвестору стать одним из самых крупных производителей овощной продукции. На комбинате «Смоленский» выращивают огурцы, салаты и зелень.

Отмечается, что овощи отличаются высоким качеством и пользуются спросом на территории региона и в соседних областях.

В настоящее время мощность рославльского производства превышает 22 тысячи тонн продукции в год. В планах инвестора - расширить производство до 33 тысяч тонн в год.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области появится мощный комплекс по переработке яблок. Масштабный инвестиционный проект реализует одно из сельхозпредприятий в Новодугинском районе. Планируется, что в переработку пойдет около 10 тыс. тонн в год.

Первая закладка сада уже произведена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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