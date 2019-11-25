25 Нояб. 17:00 2019-11-25T17:00:37+03:00

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В Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума, сообщает реготделение партии ЛДПР. Акцию протеста поддержали 200 человек.

Сообщается, что в 2019 году набор студентов в учреждение не проводился, а «когда нынешние студенты завершат обучение, двери техникума закроются навсегда». Местные жители против ликвидации техникума с 145-летней историей.

Ранее несколько официальных писем были направлены министру транспорта, министру просвещения, генеральному директору ОАО РЖД, ректору Петербургского государственного университета.

Отмечается, что за годы существования техникум выпустил около 18 тыс. специалистов.

Ранее ученая из Смоленска сделала интересное открытие: в зависимости от географических, климатических и сезонных условий люди по-разному воспринимают жёлтый цвет. Например, те, кто живёт дальше от экватора и в более дождливых странах, чаще ассоциируют его с радостью. Исследование преподавателя СмолГУ Юлии Грибер и ее коллег из более 30 стран опубликовали в американском научном журнале The Journal of Environmental Psychology.

ИСТОЧНИК KP.RU