2019-11-25T17:00:37+03:00
Общество

В Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума

Акцию протеста поддержали 200 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: реготделение партии ЛДПР.Фото: реготделение партии ЛДПР.
Изменить размер текста:

В Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума, сообщает реготделение партии ЛДПР. Акцию протеста поддержали 200 человек.

Сообщается, что в 2019 году набор студентов в учреждение не проводился, а «когда нынешние студенты завершат обучение, двери техникума закроются навсегда». Местные жители против ликвидации техникума с 145-летней историей.

Ранее несколько официальных писем были направлены министру транспорта, министру просвещения, генеральному директору ОАО РЖД, ректору Петербургского государственного университета.

Отмечается, что за годы существования техникум выпустил около 18 тыс. специалистов.

Ранее ученая из Смоленска сделала интересное открытие: в зависимости от географических, климатических и сезонных условий люди по-разному воспринимают жёлтый цвет. Например, те, кто живёт дальше от экватора и в более дождливых странах, чаще ассоциируют его с радостью. Исследование преподавателя СмолГУ Юлии Грибер и ее коллег из более 30 стран опубликовали в американском научном журнале The Journal of Environmental Psychology.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата
Более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году
Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз
Под Смоленском заработала вторая очередь тепличного комбината
Под Смоленском малыш проглотил монету и едва не погиб – соцсети
ДТП из четырех машин произошло на перекрестке в Смоленске
В Смоленске дети опробовали первый лед
В Смоленске новая знакомая угрожала в баре женщине убийством
Каток залили на площади Ленина в Смоленске
В Смоленской области ВИЧ-инфекцией заразились 259 человек
Под Смоленском украденные канализационные трубы пытались сдать на лом
В Смоленске на ходу вспыхнули две машины
В Смоленске готовят к открытию губернаторский каток
Утром в Смоленске сбили девушку на пешеходном переходе
22 дома и детский сад могут остаться без горячей воды в Смоленске
Смолянам покажут процесс замены светильников
Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП в Смоленске
Под Смоленском нашли более 100 боеприпасов
В Рославле нашли поджигателя детского аттракциона
Серьезное ДТП произошло утром на перекрестке в Смоленске
В Смоленске МФЦ объявили о выходном дне
В Смоленске пропал молодой мужчина с татуировкой «За ВМФ»
В Смоленске наградили лучших медицинских работников