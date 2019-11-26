2019-11-26T06:22:19+03:00
Общество

В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского

Коммунальщики проведут ремонт теплосетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского.В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске появятся временные знаки на улице М. Соколовского в районе домов 5 и 5г, сообщают представители городской администрации. Решение о закрытии дороги было согласовано ранее. Причина – проведение ремонта теплосетей.

В администрации сообщили, что работы продлятся до 10 декабря.

Ранее стало известно, что в Смоленской области водители за выходные нарушили ПДД 706 раз. Автомобилисты превышали скорость, не пропускали пешеходов, пренебрегали ремнями безопасности. Также выявлено 7 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, а 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24