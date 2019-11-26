СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-26T06:22:19+03:00

В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске появятся временные знаки на улице М. Соколовского в районе домов 5 и 5г, сообщают представители городской администрации. Решение о закрытии дороги было согласовано ранее. Причина – проведение ремонта теплосетей.

В администрации сообщили, что работы продлятся до 10 декабря.

Ранее стало известно, что в Смоленской области водители за выходные нарушили ПДД 706 раз. Автомобилисты превышали скорость, не пропускали пешеходов, пренебрегали ремнями безопасности. Также выявлено 7 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, а 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU