СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-26T06:32:53+03:00

Место отдыха и развлечений горожан достроят в соответствии с их пожеланиями и назовут именем Ю. А. Гагарина

Изменить размер текста: A A

В парке Дорогобужа сохранят деревья, сообщает пресс-служба губернатора результаты его рабочей поездки в район. Согласно проекту, там должны были вырубить около 4 процентов насаждений, но по факту их больше, говорят в пресс-службе. Глава региона заверил, что больше ни одно дерево не будет спилено, а сам парк достроят в соответствии с пожеланиями местных жителей.

Кроме того, в парке появится современная детская площадка с резиновым покрытием и территория для занятия воркаутом. А само место отдыха будет носить имя Ю. А. Гагарина.

Ранее «КП» сообщала, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий при исполнении контракта по благоустройству парка отдыха и развлечений «Становище Бужа». В деле фигурируют два человека – гендиректору ООО «ВЫСОТА 67», ответственного за работы, вменяют мошенничество, а замглавы муниципального образования проходит по статье превышение полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU