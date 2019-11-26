В Смоленске на 4 улицах отключат воду

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-26T12:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на четырех улицах отключат холодную воду, сообщает городская администрация. 26 ноября СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы. С 09.30 холодная вода будет отключена на ул. Твардовского, 20а, 22а, 22б, Запольном пер., 3а, 3-м Запольном пер., ул. Чаплина, 29, 30, 35, 35а, 39.

О сроках подачи воды не сообщается.

В администрации обещают бесперебойную работу водовоза. Дежурить машина будет у дома №22а по улице Твардовского.

Ранее стало известно об ограничении движения на улице М. Соколовского в районе домов 5 и 5г. Причина – проведение ремонта теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU