СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-26T08:20:21+03:00

В ДТП один из водителей получил серьезные травмы, которые врачи определили, как тяжкий вред здоровью

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В Смоленской области ищут свидетелей страшной аварии, в которой «МАН» столкнулся с «шестеркой». ДТП произошло утром 25 мая в Вяземском районе. 22-летний водитель «МАН» выехал на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу легковушке. 52-летний водитель «шестерки» получил серьезные травмы, которые врачи определили, как тяжкий вред здоровью.

- Просьба к возможным очевидцам ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (48131) 4-27-73, 8-908-286- 76-75 (следственный отдел МО МВД России «Вяземский»), - обратились к свидетелям сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

Ранее стало известно, что более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году. Количество пострадавших уменьшилось с 41 до 8 человек, из них число погибших снизилось с 14 до 2-х.

ИСТОЧНИК KP.RU