СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-26T08:39:39+03:00

В матче с Гонконгом студенческая команда СГАФКСТ победила со счетом 5:0

Изменить размер текста: A A

Смоленские футболисты вышли в четвертьфинал Чемпионата мира среди студентов по футболу, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. 25 ноября в матче с Гонконгом команда СГАФКСТ победила со счетом 5:0.

Отмечается, что голами отметились Максим Ковалёв, Илья Федоров, Илья Максименков и Максим Новиков.

Следующая игра состоится 27 ноября. Наши студенты с командой Австрии.

Ранее футболисты рассказывали, что настроены на победу и основным соперником считает спорстменов из Хорватии.

Ранее «КП» писала, как смоленский футболист стал миллионером. Игорь Шелобаев выиграл в лотерею миллион 125 тысяч рублей. Мужчина потратит деньги на ремонт в квартире и осуществление мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU