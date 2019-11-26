2019-11-26T08:39:39+03:00
Спорт

Смоленские футболисты вышли в четвертьфинал Чемпионата мира

В матче с Гонконгом студенческая команда СГАФКСТ победила со счетом 5:0
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Смоленские футболисты вышли в четвертьфинал Чемпионата мира среди студентов по футболу, сообщает паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте. 25 ноября в матче с Гонконгом команда СГАФКСТ победила со счетом 5:0.

Отмечается, что голами отметились Максим Ковалёв, Илья Федоров, Илья Максименков и Максим Новиков.

Следующая игра состоится 27 ноября. Наши студенты с командой Австрии.

Ранее футболисты рассказывали, что настроены на победу и основным соперником считает спорстменов из Хорватии.

Ранее «КП» писала, как смоленский футболист стал миллионером. Игорь Шелобаев выиграл в лотерею миллион 125 тысяч рублей. Мужчина потратит деньги на ремонт в квартире и осуществление мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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