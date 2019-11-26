СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-26T11:51:08+03:00

Средства поступят в бюджет региона до конца 2019 года

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В районные больницы Смоленской области вложат 450 млн рублей. Средства поступят в бюджет региона до конца 2019 года. Такое заявление сделал губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки в Дорогобужский район.

Средства поступят в регион благодаря договоренностям с первым вице-премьером правительства – министром финансов России Антоном Германовичем Силуановым.

Ранее «КП» сообщала, что власти и врачи разработают программу модернизации здравоохранения Смоленской области. Согласно поручению президента России Владимира Путина, ее представят в Минздрав до 10 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU