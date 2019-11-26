В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку
В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку. Редкие кадры опубликовал паблик Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.
Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Администраторы паблика сообщают, что животные попали в кадр в сентябре 2019 года.
- По данным зимних маршрутных учётов 2019 года на территории нацпарка обитает 10 особей рыси, - сообщил официальный представитель «Смоленского Поозерья» Михаил Ефимкин.
Ранее камеры зафиксировали другого животного, когда тот вышел на охоту.
В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку.Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Видео: Е. Шавров, Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU