СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-26T12:49:11+03:00

Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже

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В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку. Редкие кадры опубликовал паблик Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.

Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Администраторы паблика сообщают, что животные попали в кадр в сентябре 2019 года.

- По данным зимних маршрутных учётов 2019 года на территории нацпарка обитает 10 особей рыси, - сообщил официальный представитель «Смоленского Поозерья» Михаил Ефимкин.

Ранее камеры зафиксировали другого животного, когда тот вышел на охоту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/746132" frameborder="0"></iframe> В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку.Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Видео: Е. Шавров, Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU