2019-11-26T12:49:11+03:00
Общество

В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку

Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку. Редкие кадры опубликовал паблик Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.

Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Администраторы паблика сообщают, что животные попали в кадр в сентябре 2019 года.

- По данным зимних маршрутных учётов 2019 года на территории нацпарка обитает 10 особей рыси, - сообщил официальный представитель «Смоленского Поозерья» Михаил Ефимкин.

Ранее камеры зафиксировали другого животного, когда тот вышел на охоту.

В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку.Пока домашний зверь с любопытством рассматривал коробку, дикий стоял настороже. Видео: Е. Шавров, Национальный парк «Смоленское Поозерье» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24