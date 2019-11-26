2019-11-26T17:09:44+03:00
Общество

В Смоленске выберут место под памятник Полкану

Монумент будет служить копилкой для сбора денег на содержание бездомных животных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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27 ноября в Смоленске начнут выбирать место, где будет расположен памятник собаке Полкану, который погиб в начале ноября 2019 года. От этого будет зависеть эскиз монумента.

Ранее удалось установить, что животное не отравили, как сообщалось ранее. Ветеринары пришли к выводу, что у пса случился инфаркт.

Защитники животных высказались за сбор средств для памятника, который будет служить копилкой, помогающей собирать деньги на содержание бездомных животных. Выполнять ее будет известный в Смоленске скульптор Петр Фишман.

Ранее фотоловушка зафиксировала котенка и рысь в «Смоленском Поозерье». Оба животных пришли на солонец и заинтересовались размещенной там коробкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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