В Смоленске выберут место под памятник Полкану
27 ноября в Смоленске начнут выбирать место, где будет расположен памятник собаке Полкану, который погиб в начале ноября 2019 года. От этого будет зависеть эскиз монумента.
Ранее удалось установить, что животное не отравили, как сообщалось ранее. Ветеринары пришли к выводу, что у пса случился инфаркт.
Защитники животных высказались за сбор средств для памятника, который будет служить копилкой, помогающей собирать деньги на содержание бездомных животных. Выполнять ее будет известный в Смоленске скульптор Петр Фишман.
Ранее фотоловушка зафиксировала котенка и рысь в «Смоленском Поозерье». Оба животных пришли на солонец и заинтересовались размещенной там коробкой.
ИСТОЧНИК KP.RU