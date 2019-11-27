2019-11-27T14:31:43+03:00
Общество

В Смоленске предприниматель лишился земли и недвижимости из-за долга

Бизнесмен задолжал 7 миллионов рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФССП России по Смоленской области.Фото: УФССП России по Смоленской области.
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В Смоленске предприниматель лишился земли и недвижимости из-за долга в 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

- Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и занимался ведением сельскохозяйственной деятельности. По договору аренды ему были выделены участки, за которые, по условиям договора, после уборки урожая он должен был выплачивать аренду. Но обязанности не выполнял несколько лет, - сообщили в УФССП.

После общения с приставами должник отказался добровольно гасить долги, на счетах у мужчины также не оказалось средств, которые можно было бы арестовать. Тогда сотрудники УФССП наложили арест на его имущество - земельный участок площадью 5000 кв.м, на котором расположено административное здание и складское помещение. После оценки его передали на торги. Все вырученные средства пойдут на оплату долга.

Ранее в Смоленской области предприниматель из-за долга в 255 тыс. рублей едва не остался без дорогой иномарки. В региональном управлении судебных приставов сообщили, что для того, чтобы взыскать с мужчины деньги, приставам пришлось арестовать автомобиль и поместить его на штраф стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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