СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-28T12:13:53+03:00

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В Смоленске назвали три места для памятника Полкану. В столице региона прошло совещание, на котором решили, что скульптура может быть установлена на перед переходом, возле Сквера Памяти Героев, в начале аллеи (после пешеходного перехода), где и умер от инфаркта Полкан или возле кинотеатра Современник. Выбрать одно из них предстоит жителям столицы региона. В ближайшее время на сайте городской администрации появится опрос, после чего городские скульпторы приступят к разработке эскиза.

Памятник будет напоминать копилку, куда люди смогут опустить пожертвование на содержание бездомных животных.

Напомним, 45-килограммовый бездомный метис Полкан появился в Лопатинском саду осенью 2019 года. Историю собаки можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU