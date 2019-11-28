СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-28T14:17:44+03:00

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В центре Смоленска ограничат движение транспорта на две недели, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На улице Твардовского пройдет ремонт тепловых сетей.

Временные знаки появятся с 29 ноября по 15 декабря в районе дома №12.

Ранее по этой же причине ограничили движение по улице М. Соколовского в районе домов 5 и 5г. Там работы продлятся до 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU