В центре Смоленска ограничат движение транспорта на две недели
На улице Твардовского пройдет ремонт тепловых сетей
Фото: pixabay.com.
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В центре Смоленска ограничат движение транспорта на две недели, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На улице Твардовского пройдет ремонт тепловых сетей.
Временные знаки появятся с 29 ноября по 15 декабря в районе дома №12.
Ранее по этой же причине ограничили движение по улице М. Соколовского в районе домов 5 и 5г. Там работы продлятся до 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU