2019-11-28T16:59:36+03:00
Общество

В Смоленске появился рисунок памятника воеводе Шеину

Монумент русскому полководцу хотят установить в столице региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.Фото: паблик "Смоленск" ВКонтакте.
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В Смоленске появился рисунок памятника воеводе Шеину. Эскиз опубликовал паблик «Смоленск» в соцсети ВКонтакте. Также в группе администраторы объявили голосование на предмет установки памятника русскому полководцу.

В настоящее время за установку монумента проголосовали почти 90 человек. 70 процентов поддерживает его установку. Остальные пользователи соцсети считают, что средства лучше направить на благоустройство дворов, строительство детских площадок и ремонт дорог.

Ранее «КП» сообщала об установке еще одного памятника – бездомной собаке Полкану, которого окрестили символом Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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