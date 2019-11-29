СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-29T14:38:38+03:00

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В Смоленске загорелась школа №7, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». ЧП произошло на втором этаже учебного учреждения, что на 12 лет Октября в 13.13 29 ноября. На месте происшествия работают подразделения двух пожарных частей – 3-й и 7-й. Весь персонал и учащиеся эвакуированы.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

- По прибытии пожарные установили, что горит плитка в кабинете химии на втором этаже, - сообщила руководитель пресс-службы регионального МЧС. - До прибытия огнеборцев учащиеся и персонал своевременно и грамотно эвакуировались, так как в здании школы сработала автоматическая пожарная сигнализация, сигнал о ее срабатывании прошел на пульт пожарной охраны. Пожар оперативно ликвидирован, произведено дымоудаление.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU