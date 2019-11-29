2019-11-29T16:53:47+03:00
Происшествия

Смолянку будут судить за организацию убийства супруга

Женщина наняла киллеров, которые до смерти забили мужчину битой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Смолянку будут судить за организацию убийства супруга, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Женщина наняла киллеров, которые до смерти забили мужчину битой. По словам подсудимой, ей надоели его частые пьянки и злоупотребление наркотиками.

Найти киллеров помогла подруга, которая теперь обвиняется в пособничестве.

По словам сотрудника прокуратуры, убийство произошло ночью в доме подсудимой, когда ее сожитель спал. Киллеры открыли двери ключами и забили мужчину, затем завернули его в ковер и вывезли на машине. За свою «работу» супруга убитого заплатила им 100 тыс. рублей.

В настоящее время дело рассматривает суд.

Ранее под Смоленском мужчина убил одноклассника на встрече выпускников. Трагедия произошла на даче у погибшего в июне 2019 года.

По словам сотрудников СКР, обвиняемый пришел на встречу выпускников и высказал претензию, что его не позвали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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