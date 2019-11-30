В Смоленске задержали сотрудницу Росреестра

СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-30T06:32:59+03:00

Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве

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В Смоленске при участии сотрудников регионального СУ СК РФ, ОМОНа и Росгвардии задержали сотрудницу Росреестра, сообщила старший помощник руководителя следственного ведомства Наталья Зуева. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, 4 года назад между департаментом имущественных и земельных отношений и коммерческой организацией был заключен договор аренды на земельный участок, расположенный по улице Бакунина, для строительства комплекса открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений с гостиницей.

– Подозреваемая осенью 2014 года оказала неустановленным людям содействие в незаконном оформлении в собственность несуществующего объекта недвижимого имущества, расположенного на участке, и незаконно зарегистрировала на недвижимость право собственности, – рассказала Наталья Зуева. – После этого организация приобрела участок, госсобственность на который не разграничена, выкупив за «скромную» стоимость – почти 886 тыс. рублей, из-за якобы находившегося на нем несуществующего объекта строительства.

Речь идет о куске земли площадью 4000 кв.м. Сообщается, что сумма ущерба составила более 4.4 млн рублей.

СУ СК РФ по Смоленской области.

В следственном комитете отмечают, что ход делу был дан после приема смолян руководителем регионального СКР Анатолием Ухановым и замом председателя Госдумы Сергеем Неверовым, состоявшемся 28 ноября. На встречу пришла жительница столицы региона и пожаловалась на незаконно проданную территорию у ее дома.

В ближайшее время следователи будут добиваться перед судом ареста участка.

Напомним, в августе прошлого года прокуратура Смоленского района для решения вопроса об уголовном преследовании направила в следственные органы материалы проверки в отношении главного специалиста-эксперта отдела регистрации прав на объекты недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.

Сотрудницу Росреестра подозревали в превышении должностных полномочий: регистрация прав собственности физического лица на отсутствующий на земельном участке объект недвижимости. В итоге собственник смог выкупить более трех гектаров за сумму в 10 процентов от его кадастровой стоимости.

Кроме того, ранее в отношении данного сотрудника Росреестра возбудили дело в связи с регистрацией прав на 9 несуществующих строений на земельных участках в Печерском сельском поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU