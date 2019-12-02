СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-02T07:42:06+03:00

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16 домов на шести улицах в Смоленске останутся без воды, сообщает городская администрация со ссылкой на МУП «Смоленсктеплосеть». 2 декабря коммунальщики проведут ремонтные работы на теплосетях. В зону отключения попадают дома №№15/2, 17 по улице Коммунистическая, №№ 4, 6 по Докучаева, №13 по Жукова, №№5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по Тухачевского, №5 по Запольному переулку и №№3, 12, 14 по Щорса.

Сотрудники муниципального предприятия обращают внимание, что при надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.

Ранее «Квадра» сообщала о работах по замене ветхого участка теплосети на улице Соколовского. Проблемное место было обнаружено специалистами некоторое время назад при плановом осмотре теплосети, но отключать тепло у смолян не спешили – ждали, когда на улице потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU