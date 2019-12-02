2019-12-02T09:35:59+03:00
Спорт

В Дятьково стартует зимняя серия ралли-спринта «У Мастера»

Организаторы принимают заявки от участников
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Начался прием заявок для участия в первом этапе зимней серии ралли-спринта «У Мастера», который состоится 14 - 15 декабря, сообщается на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».

Организатором соревнований выступает Дятьковский Автомобильно-спортивный клуб «Мастер».

Расписание заездов на 14 декабря:

1. класс Леди

2. класс АТВ

3. класс 2000

4. класс 1400

5. класс 1600

Расписание заездов на 15 декабря:

1. класс свободный

2. класс 1400 спорт

3. класс 1600 спорт

4. класс 4х4

Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований. Заявки можно направить на почту den-batyk@yandex.ru. Она, как и бронирование номера, принимается после уплаты взноса в 1500 рублей. Организаторы также напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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