В Дятьково стартует зимняя серия ралли-спринта «У Мастера»
Начался прием заявок для участия в первом этапе зимней серии ралли-спринта «У Мастера», который состоится 14 - 15 декабря, сообщается на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».
Организатором соревнований выступает Дятьковский Автомобильно-спортивный клуб «Мастер».
Расписание заездов на 14 декабря:
1. класс Леди
2. класс АТВ
3. класс 2000
4. класс 1400
5. класс 1600
Расписание заездов на 15 декабря:
1. класс свободный
2. класс 1400 спорт
3. класс 1600 спорт
4. класс 4х4
Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований. Заявки можно направить на почту den-batyk@yandex.ru. Она, как и бронирование номера, принимается после уплаты взноса в 1500 рублей. Организаторы также напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях.
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ИСТОЧНИК KP.RU