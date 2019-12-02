Смоленские таможенники рассказали о правилах ввоза автомобилей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-02T14:37:06+03:00

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Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей. В случае временного ввоза в РФ второго и последующих транспортных средств льгота не предусмотрена.

- Транспортные средства для личного пользования, могут использоваться на таможенной территории Евразийского экономического союза физическими лицами, осуществившими их ввоз, передача иному лицу без разрешения таможенного органа запрещена, - сообщила начальник правового отдела Смоленской таможни Маргарита Петрова. - Предупреждаем граждан - не пытайтесь приобретать такие автомобили, хотя их иногда и предлагают за «смешную» цену. Вы можете остаться и без денег, и без автомобиля.

Если временно ввезенные транспортные средства не вывезены с территории ЕАЭС вовремя, либо переданы иным лицам без разрешения таможенного органа, то наступает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. Сумма платежей зависит от объема двигателя, момента выпуска автомобиля и может зачастую значительно превышать стоимость временно ввезенного транспортного средства.

Маргарита Петрова подчеркнула, что в правовом отделе таможни можно получить бесплатную консультацию по вопросам таможенного законодательства, в т.ч. и по вопросам ввоза автомобилей.

О часах приема и порядке предоставления таможней государственной услуги по консультированию можно узнать по телефону: (4812) 20-09-45, (4812) 20-10-78, (4812) 20-09-31 (автоинформатор). Обратиться в Смоленскую таможню возможно и по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU