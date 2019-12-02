СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-02T16:58:05+03:00

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В Смоленске появилось новое граффити: на фасаде одного из домов на улице Желябова (в районе ТЦ «Славянский») художник Александр Барило изобразил вид на Успенский собор, Крепостную стену и часть набережной. Пользователи соцсети остались в восторге от рисунка и забросали автора положительными комментариями.

Ранее в центре Смоленска - во дворе ул. Ленина и Коммунистическая - появилось граффити с изображением первого космонавта Юрия Гагарина, а фасад кинотеатра «Современник» и вовсе вместил в себя множество изображений. Их нарисовали художники из разных стран в рамках Всемирного фестиваля граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU