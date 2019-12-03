По факту исчезновения ребенка в Вязьме возбудили уголовное дело
В Вязьме развернулись масштабные поиски пропавшего накануне 6-летнего мальчика Виталика Еремеева. Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств исчезновения ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Следователи допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Все это время идут поиски мальчика, в которых участвуют местные жители, добровольцы «Сальвара», следователи, полиция и МЧС
Напомним, Виталик Еремеев пропал вечером 2 декабря. В районе 17.00 ребенок ушел гулять и не вернулся. С собой у мальчика был трехколесный голубой велосипед.
ИСТОЧНИК KP.RU