По факту исчезновения ребенка в Вязьме возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-03T11:58:43+03:00

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В Вязьме развернулись масштабные поиски пропавшего накануне 6-летнего мальчика Виталика Еремеева. Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств исчезновения ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Следователи допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Все это время идут поиски мальчика, в которых участвуют местные жители, добровольцы «Сальвара», следователи, полиция и МЧС

Напомним, Виталик Еремеев пропал вечером 2 декабря. В районе 17.00 ребенок ушел гулять и не вернулся. С собой у мальчика был трехколесный голубой велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU