В Смоленске начали выбирать место для памятника Полкану
В Смоленске начали выбирать место для памятника Полкану. Голосование стартовало на сайте городской администрации и в официальном паблике ВКонтакте. Памятник собаке предлагают установить перед пешеходным переходом, возле Сквера Памяти Героев, в начале аллеи (после пешеходного перехода), недалеко от этого места и умер Полкан, возле кинотеатра «Современник». В зависимости от места будет представлен макет скульптуры.
Готовых вариантов памятника пока нет. Скульпторы будут подстраиваться под конкретное место, которые будет выбрано в процессе голосования. Известно лишь, что памятник будет представлять собой копилку, куда люди смогут опустить пожертвования на содержание бездомных животных.
Кстати, собирать деньги на памятник будут тоже смоляне. Позднее в одном из банков будет открыт счет.
Напомним, 45-килограммовый метис умер от инфаркта в ноябре 2019 года. В парке он прожил с осени 2018 года. Историю собаки можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU