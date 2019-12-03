СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-03T15:03:08+03:00

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В Смоленске начали выбирать место для памятника Полкану. Голосование стартовало на сайте городской администрации и в официальном паблике ВКонтакте. Памятник собаке предлагают установить перед пешеходным переходом, возле Сквера Памяти Героев, в начале аллеи (после пешеходного перехода), недалеко от этого места и умер Полкан, возле кинотеатра «Современник». В зависимости от места будет представлен макет скульптуры.

Готовых вариантов памятника пока нет. Скульпторы будут подстраиваться под конкретное место, которые будет выбрано в процессе голосования. Известно лишь, что памятник будет представлять собой копилку, куда люди смогут опустить пожертвования на содержание бездомных животных.

Кстати, собирать деньги на памятник будут тоже смоляне. Позднее в одном из банков будет открыт счет.

Напомним, 45-килограммовый метис умер от инфаркта в ноябре 2019 года. В парке он прожил с осени 2018 года. Историю собаки можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU