СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-04T06:42:48+03:00

С гололедом в этом году будут бороться с помощью реагентов. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Вся необходимая техника укомплектована и готова оперативно выйти на маршрут

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Смоленские коммунальщики полностью готовы к уборке снега, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Вся необходимая техника укомплектована и готова оперативно выйти на маршрут.

- Кроме этого, планируем использовать новые технологии – попробуем работать с противогололедными реагентами, чтобы максимально снизить использование песка. Планируем обрабатывать проезжую часть, причем, при температуре воздуха 10-15 градусов ниже нуля. При более низкой температуре будем использовать традиционные технологии – посыпку дорог пескосоляной смесью, - сообщили в администрации.

В настоящее время на улично-дорожной сети работает более 30 единиц техники, из них 15 комбинированных дорожных машин. Ранее в городе появились три мобильные бригады «Жилищника», которые оперативно выезжают в помощь основной снегоуборочной технике на наиболее проблемные участки. Планируется, что их количество вырастет до семи.

Ранее в Смоленске закупили машину для тушения пожаров. АЦ 1,6-40 ГАЗ-33088 лесного исполнения предназначена для тушения лесных пожаров, доставки на место тушения личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также для патрулирования территории лесного фонда Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU