Два масштабных губернаторских проекта запустят в Смоленской области

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-05T16:27:32+03:00

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Смоленский губернатор запускает два масштабных проекта – первый касается обустройства тротуаров, второй - оснащения мягким покрытием всех детских площадок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Ранее я давал поручение, чтобы при реконструкции дорог обязательно оборудовались тротуары там, где их не было изначально. В первую очередь - возле школ и детских садов, а также других социальных учреждений. Не допустимо, чтобы дети ходили по обочинам проезжей части и подвергали себя опасности, особенно в темное время суток, - сказал Алексей Островский.

Что касается детских площадок, то в первую очередь, мягкое покрытие появится там, где чаще всего дети получают травмы.

Приступить к активной реализации проектов намерены в 2020 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что смоленская школа №33 в седьмой раз вошла в сотню лучших в России. Учреждение победило в номинации «Современная школа – территория инноваций и развития» и получила золотую медаль. Директор школы Сергей Жойкин награждён почетным знаком и удостоен звания «Директор года – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU