В Смоленске появится мемориальное панно

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-05T16:59:35+03:00

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В Смоленске в Сквере Памяти героев появится мемориальное панно, сообщает городская администрация. Его создадут из фотоснимков, которые предлагают принести горожанам. Народный памятник призван увековечить подвиг жителей Смоленской области в Великой Отечественной войне.

- Панно будет состоять из трех частей. В центре разместится увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. По обеим сторонам от фотографии на стене из гранитного камня выгравируют портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдатов, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны, - сообщили в администрации.

Фотографии героев можно принести в любую муниципальную библиотеку с 10 декабря по 1 марта 2020 года, где ее отсканируют. Также участникам дадут заполнить небольшую анкету, в которой нужно указать информацию об участнике войны.

Памятник откроют 25 сентября 2020 года, в день Освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Также в Смоленске планируют установить миниатюрные копии памятников. Копии достопримечательностей планируют расположить рядом рядом с оригиналом, но на отдельном постаменте. Дополнять информацию о скульптуре будет краткая информация. Таким образом, данные о памятнике станут доступны незрячим и слабовидящим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU