2019-12-05T16:59:35+03:00
Общество

В Смоленске появится мемориальное панно

Масштабная акция приурочена к 75-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.
Изменить размер текста:

В Смоленске в Сквере Памяти героев появится мемориальное панно, сообщает городская администрация. Его создадут из фотоснимков, которые предлагают принести горожанам. Народный памятник призван увековечить подвиг жителей Смоленской области в Великой Отечественной войне.

- Панно будет состоять из трех частей. В центре разместится увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. По обеим сторонам от фотографии на стене из гранитного камня выгравируют портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдатов, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны, - сообщили в администрации.

Фотографии героев можно принести в любую муниципальную библиотеку с 10 декабря по 1 марта 2020 года, где ее отсканируют. Также участникам дадут заполнить небольшую анкету, в которой нужно указать информацию об участнике войны.

Памятник откроют 25 сентября 2020 года, в день Освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Также в Смоленске планируют установить миниатюрные копии памятников. Копии достопримечательностей планируют расположить рядом рядом с оригиналом, но на отдельном постаменте. Дополнять информацию о скульптуре будет краткая информация. Таким образом, данные о памятнике станут доступны незрячим и слабовидящим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске откроют центр детского цифрового образования «IT-куб»
Два масштабных губернаторских проекта запустят в Смоленской области
Замглаву района Смоленской области оштрафовали за жилье детям-сиротам
Роща имени Юрия Гагарина появилась в Дорогобуже
В Смоленском Поозерье драка енотовидных собак попала на видео
Свыше 163 млрд рублей перечислила в бюджет страны Смоленская таможня
В Смоленске трамвай №1 возвращается на маршрут
В Смоленске серьезное ДТП произошло на улице Николаева
Телефонные мошенники активизировались в Смоленской области
В Смоленске слесарь-спортсмен получил срок за покупку анаболиков
Жители Ярцева жалуются на запах газа на улицах
Смоленская школа №33 в седьмой раз вошла в сотню лучших
В Смоленске на трех улицах отключат холодную воду
Губернатор и глава Смоленска обсудили реконструкцию улицы Николаева
Жительнице Сафонова грозит срок за присвоение машины мужа
Смоленскую прокуратуру попросят разобраться с ремонтом дороги
Смоленская компания начала поставлять морепродукты в Грузию
Смоленские коммунальщики полностью готовы к уборке снега
В Смоленске мини башни крепостной стены установят в скверах
В Смоленске закупили машину для тушения пожаров
В Смоленске начали выбирать место для памятника Полкану
СК заявил о гибели ранее пропавшего ребенка под Смоленском