Под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке
В лесу под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке. О страшной находке рассказал смолянин Сергей Карпеченков в соцсетях.
Животные - 8 мальчиков и одна девочка - были найдены в лесу.
- Пройти мимо такого невозможно, - написал мужчина.
В настоящее время с собаками все в порядке, их жизни ничего не угрожает. Но очень нужен новый дом. Мужчина уверен, что щенки, который внешне похожи на медвежат будут хорошим другом и охранником.
В настоящее время двое щенков пристроены, еще семь ждут своих хозяев. Связаться с Сергеем можно по телефону - +7-903-698-47-48.
Ранее в лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву. Местные жители сообщают, что это второй варварский случай за короткий промежуток времени.
- Понимаю, что не потерялась, от этого ситуация кажется еще более безнадежной, - написали неравнодушные смоляне в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU