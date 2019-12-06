2019-12-06T07:42:15+03:00
Происшествия

Под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке

Чудом оставшиеся в живых собаки ищут новый дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В лесу под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке. О страшной находке рассказал смолянин Сергей Карпеченков в соцсетях.

Животные - 8 мальчиков и одна девочка - были найдены в лесу.

- Пройти мимо такого невозможно, - написал мужчина.

В настоящее время с собаками все в порядке, их жизни ничего не угрожает. Но очень нужен новый дом. Мужчина уверен, что щенки, который внешне похожи на медвежат будут хорошим другом и охранником.

В настоящее время двое щенков пристроены, еще семь ждут своих хозяев. Связаться с Сергеем можно по телефону - +7-903-698-47-48.

Ранее в лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву. Местные жители сообщают, что это второй варварский случай за короткий промежуток времени.

- Понимаю, что не потерялась, от этого ситуация кажется еще более безнадежной, - написали неравнодушные смоляне в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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