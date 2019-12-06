СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-06T10:18:06+03:00

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В Смоленске при пожаре на улице Ломоносова две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 14.33 5 декабря. На сигнал о происшествии выезжали огнеборцы трех пожарных частей – 2-й, 7-й, и 5-й.

Прибывшие расчеты зашли в задымленную квартиру и обнаружили на общей кухне горящее кресло.

- В одной из комнат находились две женщины, их быстро вынесли на свежий воздух. После осмотра медиками одна была госпитализирована в больницу, другая отделалась испугом, - сообщили в ведомстве.

Ранее в столице региона горела трансформаторная подстанция. ЧП произошло на улице Лавочкина.

ИСТОЧНИК KP.RU