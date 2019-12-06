В Смоленске водолазы нашли в реке труп мужчины

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-06T08:31:08+03:00

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В Смоленске водолазы нашли в реке Рачевка труп мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Личность человека устанавливается.

- Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, рассказали в МЧС.

Ранее также из воды было поднято тело 6-летнего ребенка. Рядом с водоемом найден и трехколесный велосипед, на котором он уехал со двора.

Напомним, мальчик пропал в районе 17.00 2 декабря. В ночь на 3-е декабря к поискам ребенка подключились добровольцы из Смоленска. Было сформировано более 10 экипажей ПСО «Сальвар». Ранее следователи завели уголовное дело по статье убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU