2019-12-06T11:05:16+03:00
Общество

В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов

Новый график движения начнет действовать с 8 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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С 8 декабря в Смоленской области начнет действовать новый график движения поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки будут внесены в расписание на участках: Смоленск – Вязьма, Вязьма – Сафоново, Смоленск – Ельня, Смоленск – Красное, Смоленск – Рудня и Смоленск – Голынки.

МЖД просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

В 2019 году железнодорожники отремонтировали более 40 км путей и заменили 33 стрелочных перевода (100% от запланированного объема). Ремонт проводился в период специальных технологических «окон». Все работы компании направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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