СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-06T12:25:11+03:00

Врачи испугались за пациентов и нажали тревожную кнопку

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В Смоленске полицейские задержали мужчину за дебош в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел днем 5 декабря.

В ведомстве пояснили, что на пульт полицейских поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из больниц столицы региона. Прибывшей группе врачи рассказали, что мужчина ругается нецензурной бранью и размахивает руками.

- Гражданин был задержан за хулиганство и передан постовым для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии.

Ранее в Смоленске перевернулась машина скорой помощи, ехавшая на вызов к мужчине. Никто из медиков не пострадал, а человек, которому вызвали врачей скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU