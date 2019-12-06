Смоленских полицейских обвиняют в изъятии техники для криптовалют

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-06T18:09:06+03:00

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Смоленских полицейских обвиняют в мошенничестве при изъятии оборудования для получения криптовалют, сообщил официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков.

Собеседник «КП» сообщил, что в деле фигурируют трое бывших стражей порядка. В праздничный день они прибыли к одному из торговых комплексов в Вязьме и без достаточных законных оснований изъяли около 300 комплектов дорогостоящего компьютерного оборудования для получения криптовалют.

- При этом процессуальные документы об изъятии были заполнены чернилами, которые со временем исчезают от воздействия внешних факторов, - рассказал представитель прокуратуры. - После этого оборудование на общую сумму свыше 50 млн рублей было помещено в подсобку местного гостиничного комплекса.

В результате была похищена часть оборудования и потерпевшему причинен ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Ранее суд отправил в колонию полицейского, насмерть сбившего 54-летнюю женщину на Рославльском шоссе весной этого года. 26-летний инспектор ОБ ДПС ГИБДД «летел по населенному пункту» на скорости, не притормозил ни перед «зеброй», по которой шла пешеход, ни после ДТП. Женщина скончалась от тяжелейших травм. Позднее дорогую иномарку нашли: «Ауди А7» «засветилась» на камерах.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по результатам служебной проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Смоленской области, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» – начальник полиции уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Двое его подчиненных, также являющихся фигурантами уголовного дела, были уволены со службы в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU