СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-08T11:11:55+03:00

Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

У машины выгорел мотор и повреждена краска

Изменить размер текста: A A

В Смоленске ночью сгорела иномарка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. ЧП произошло в 02.51 8 декабря на улице Соболева.

- На место происшествия выезжали пожарные 3-й спасательной части. Прибывшие огнеборцы быстро справились с огнем. В результате ЧП у иномарки марки «Хендай» выгорел мотор и повреждено лакокрасочное покрытие правой стороны автомобиля. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

Причина и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Ранее в Смоленске закупили машину для тушения пожаров. Пожарная автоцистерна ранее зарекомендовала себя с положительной стороны.

АЦ 1,6-40 ГАЗ-33088 лесного исполнения предназначена для тушения лесных пожаров, доставки на место тушения личного состава, пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также для патрулирования территории лесного фонда Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU