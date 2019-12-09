2019-12-09T10:01:06+03:00
Происшествия

В Смоленске в подъездах новостройки появились огромные трещины

Люди беспокоятся за свою безопасность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске в подъездах новостройки на Киевском шоссе появились огромные трещины. Жильцы дома №58 опубликовали в соцсети фотографии потрескавшихся стен. Жильцы дома отмечают, что щели образовались в нескольких подъездах и с каждым днем их становятся только больше.

Пользователи паблика «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» отмечают, что подобная ситуация имеет место быть в других домах микрорайона. Люди опасаются, что стены только заштукатурят снаружи, не сделав обследования дома. Один из подписчиков обратил внимание, что в доме возможно обрущение, такое как некоторое время назад произошло в центре столицы региона – на улице Оршанская, когда кирпичный козырек подъезда обрушился на припаркованную машину.

Фото: ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленске отремонтируют детскую школу искусств. Обновить планируют полы и все инженерные коммуникации. В настоящее время на базе учреждения работают десятки кружков, в которых занимаются более 600 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Но само здание, в котором приводят время дети, давно износилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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