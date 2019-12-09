В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-09T08:51:36+03:00

Один из вагонов сошел с рельсов

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В Смоленске произошел сбой в движении трамваев. На участке от улицы Тенишевой до площади Победы сошел с рельсов один из вагонов, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Инцидент произошел утром 9 декабря.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов в рамках рабочего совещания обсудили предстоящую в 2020 году реконструкцию улицы Николаева, где планируется расширение проезжей части, оборудование парковок и выделение полосы для трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU