2019-12-09T08:51:36+03:00
Происшествия

В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы

Один из вагонов сошел с рельсов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы.В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске произошел сбой в движении трамваев. На участке от улицы Тенишевой до площади Победы сошел с рельсов один из вагонов, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Инцидент произошел утром 9 декабря.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов в рамках рабочего совещания обсудили предстоящую в 2020 году реконструкцию улицы Николаева, где планируется расширение проезжей части, оборудование парковок и выделение полосы для трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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