СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-09T10:21:16+03:00

Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Вязьме горела квартира многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 01.00 9 декабря на улице Ленина.

По словам спасателей, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже здания. Сотрудники МЧС незамедлительно разделились – одни оперативно вывели людей из квартир, другие приступили к тушению пожара. Отмечается, что во время ликвидации пожара здание быстро наполнилось едким дымом. К счастью, из людей никто не пострадал.

В настоящее время эксперты оценивают причинённый вред. Специалисты считают, что ЧП произошло по электротехнической причине.

Ранее в Смоленске тушили большую баню на 1-м Пригородном переулке. Деревянное строение вспыхнуло как спичка. Из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.

ИСТОЧНИК KP.RU