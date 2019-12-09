2019-12-09T10:21:16+03:00
Происшествия

В Вязьме горела квартира многоквартирного дома

12 жильцов «пятиэтажки» были экстренно эвакуированы спасателями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Вязьме горела квартира многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 01.00 9 декабря на улице Ленина.

По словам спасателей, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже здания. Сотрудники МЧС незамедлительно разделились – одни оперативно вывели людей из квартир, другие приступили к тушению пожара. Отмечается, что во время ликвидации пожара здание быстро наполнилось едким дымом. К счастью, из людей никто не пострадал.

В настоящее время эксперты оценивают причинённый вред. Специалисты считают, что ЧП произошло по электротехнической причине.

Ранее в Смоленске тушили большую баню на 1-м Пригородном переулке. Деревянное строение вспыхнуло как спичка. Из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В смоленском парке Блонье заменили фонари
Дорогобужская ЦРБ получит новый рентгенаппарат
В Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд
Перила с изображением башен стены установили в Смоленске
Стала известна дата запуска нового колеса обозрения в Смоленске
Молодой мужчина пропавший в Смоленске найден мертвым
В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы
В Смоленске в подъездах новостройки появились огромные трещины
Смолянка отсудила у приставов компенсацию за испорченный отпуск
В Смоленске ночью сгорела иномарка
Власти Смоленска предложили перенести благоустройство Массового поля
В ноябре в Смоленске родилось 4 двойни
Смоленских полицейских обвиняют в изъятии техники для криптовалют
В Смоленске два детских сада РЖД передали городу
В Смоленске на перекрестке сломался светофор
В Смоленске полицейские задержали мужчину за дебош в больнице
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
В Смоленской области изъяли более 38 кг наркотиков
В Смоленске водолазы нашли в реке труп мужчины
В Смоленске при пожаре на улице Ломоносова две женщины
Вечером в Смоленске джип сбил девушку на переходе
Под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке
Детскую школу искусств в Смоленске ждет ремонт
В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего мальчика
В Смоленске появится мемориальное панно
В Смоленске откроют центр детского цифрового образования «IT-куб»
Две масштабные губернаторские программы запустят в Смоленской области