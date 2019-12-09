В Вязьме горела квартира многоквартирного дома
В Вязьме горела квартира многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в 01.00 9 декабря на улице Ленина.
По словам спасателей, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже здания. Сотрудники МЧС незамедлительно разделились – одни оперативно вывели людей из квартир, другие приступили к тушению пожара. Отмечается, что во время ликвидации пожара здание быстро наполнилось едким дымом. К счастью, из людей никто не пострадал.
В настоящее время эксперты оценивают причинённый вред. Специалисты считают, что ЧП произошло по электротехнической причине.
Ранее в Смоленске тушили большую баню на 1-м Пригородном переулке. Деревянное строение вспыхнуло как спичка. Из-за плотной застройки создалась угроза распространения огня на близлежащие строения. Но, к счастью, языки пламени удалось сбить.
ИСТОЧНИК KP.RU