СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-09T12:23:41+03:00

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В Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд. Серое помещение не узнать: люди подремонтировали и покрасили стены, лестницу, а также обновили полы. Благодаря ярким краскам здание обрело новую жизнь.

Фото: ВКонтакте.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в столице региона в подъездах новостройки на Киевском шоссе появились огромные трещины. Люди боятся обрушения стены и отмечают, что щели образовались в нескольких подъездах и с каждым днем их становятся только больше.

ИСТОЧНИК KP.RU