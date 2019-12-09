В Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд
Жилье обрело новую жизнь
Фото: ВКонтакте.
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В Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд. Серое помещение не узнать: люди подремонтировали и покрасили стены, лестницу, а также обновили полы. Благодаря ярким краскам здание обрело новую жизнь.
Фото: ВКонтакте.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в столице региона в подъездах новостройки на Киевском шоссе появились огромные трещины. Люди боятся обрушения стены и отмечают, что щели образовались в нескольких подъездах и с каждым днем их становятся только больше.
ИСТОЧНИК KP.RU