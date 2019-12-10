Смолянин пытался перебросить мобильные телефоны в тюрьму
В Смоленской области задержан мужчина, который пытался перебросить мобильные телефоны осужденным шестой колонии строгого режима. Однако попытки перекинуть сверток не увенчались успехом.
- При проведении досмотра у жителя областного центра были обнаружены три свертка с восемью мобильными телефонами, обмотанные поролоновыми губками для мытья посуды, - рассказала официальный представитель регионального УФСИН Валентина Солодчук.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее другую посылку с телефонами и алкоголем на территории Рославльской колонии обнаружила служебная собака.
ИСТОЧНИК KP.RU