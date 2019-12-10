2019-12-10T09:03:46+03:00
Происшествия

Смолянин пытался перебросить мобильные телефоны в тюрьму

28-летний мужчина спрятал посылку в губки для мыться посуды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба регионального УФСИН.Фото: пресс-служба регионального УФСИН.
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В Смоленской области задержан мужчина, который пытался перебросить мобильные телефоны осужденным шестой колонии строгого режима. Однако попытки перекинуть сверток не увенчались успехом.

- При проведении досмотра у жителя областного центра были обнаружены три свертка с восемью мобильными телефонами, обмотанные поролоновыми губками для мытья посуды, - рассказала официальный представитель регионального УФСИН Валентина Солодчук.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее другую посылку с телефонами и алкоголем на территории Рославльской колонии обнаружила служебная собака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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