Смолянин пытался перебросить мобильные телефоны в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-10T09:03:46+03:00

28-летний мужчина спрятал посылку в губки для мыться посуды

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В Смоленской области задержан мужчина, который пытался перебросить мобильные телефоны осужденным шестой колонии строгого режима. Однако попытки перекинуть сверток не увенчались успехом.

- При проведении досмотра у жителя областного центра были обнаружены три свертка с восемью мобильными телефонами, обмотанные поролоновыми губками для мытья посуды, - рассказала официальный представитель регионального УФСИН Валентина Солодчук.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее другую посылку с телефонами и алкоголем на территории Рославльской колонии обнаружила служебная собака.

ИСТОЧНИК KP.RU