СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-10T10:43:40+03:00

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Под Смоленском снова горела пилорама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в подсобном помещении 06.30 9 декабря.

Сторож, заметив огонь, стал тушить пламя подручными средствами.

- Оперативно прибывшие расчёты помогли справиться с пожаром. В результате удалось избежать больших потерь, - сообщили в МЧС.

Подсобное помещение выгорело изнутри на площади 40 кв.м. Вероятная причина ЧП – неисправность отопительной печи.

Ранее в Вязьме загорелась квартира в пятиэтажке. Спасателя пришлось эвакуировать жильцов дома. К счастью, из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU