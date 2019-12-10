Под Смоленском снова горела пилорама
Под Смоленском снова горела пилорама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в подсобном помещении 06.30 9 декабря.
Сторож, заметив огонь, стал тушить пламя подручными средствами.
- Оперативно прибывшие расчёты помогли справиться с пожаром. В результате удалось избежать больших потерь, - сообщили в МЧС.
Подсобное помещение выгорело изнутри на площади 40 кв.м. Вероятная причина ЧП – неисправность отопительной печи.
Ранее в Вязьме загорелась квартира в пятиэтажке. Спасателя пришлось эвакуировать жильцов дома. К счастью, из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU