«Поезд-музей» приедет в Смоленск и Вязьму

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-11T10:23:57+03:00

В вагонах состава размещена экспозиция, рассказывающая об истории развития железных дорог в России

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В Смоленск и Вязьму приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба компании. В его вагонах размещена экспозиция, рассказывающая об истории развития железных дорог в России.

- Посетители «поезда-музея» смогут ознакомиться с историей развития скоростного и высокоскоростного движения в России. Среди экспонатов выставки можно увидеть макеты первых паровозов (их скорость не превышала 16 км/час,) и макеты современных высокоскоростных поездов, например, «Сапсана», развивающего скорость более 250 км/час, - рассказали представители компании.

В этом году в состав поезда включен вагон, посвященный строительству БАМа, которой исполнилось 45 лет.

Фото: пресс-служба МЖД.

В отдельных вагонах представлены подвижные составы и макеты ж/д техники разных времен: измерительные комплексы, макеты грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов и магистральных газотурбовозов.

Среди экспонатов есть даже амортизационное кресло, разработанное для МКС. Также большой интерес у посетителей вызовет вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей автомобиля КамАЗ.

В Смоленске состав будет доступен для посещения с 10.00 до 18.15 (перерыв с 13.00 до 14.00) 15 и 16 декабря, а в Вязьме – 17 и 18 декабря.

Билет - 70 рублей для взрослых и 900 рублей – для группы. Школьникам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, участникам и ветеранам ВОВ вход свободный.

Телефоны для справок: 8 (4812) 39-45-25, 39-52-59. 0+

Ранее в Смоленской области начал действовать новый график движения поездов. Корректировки будут внесены в расписание на участках: Смоленск – Вязьма, Вязьма – Сафоново, Смоленск – Ельня, Смоленск – Красное, Смоленск – Рудня и Смоленск – Голынки.

МЖД просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

ИСТОЧНИК KP.RU