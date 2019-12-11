СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-11T10:34:29+03:00

Ребенок вышел из вечерней школы и не пришел домой ночевать

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В Смоленске прекращены поиски 13-летнего мальчика, сообщает ПСО «Сальвар». Марк Бабаев жив и находится с родными.

Напомним, 9 декабря мальчик вышел из вечерней школы и не пришел домой ночевать.

Добровольцы сообщают, что найти подростка удалось благодаря ориентировке и репостам в социальных сетях. После объявления о начале поисков ряд смолян отписались, что видели парня на Киселевке в районе ТРЦ «Макси».

Отметим, за последние несколько дней — это третий случай исчезновения детей. Ранее Вязьме пропал 6-летний мальчик, а в Смоленске 9-летний подросток. Второго ребенка также удалось найти спустя считанные часы после опубликования информации о поиске.

ИСТОЧНИК KP.RU