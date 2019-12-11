На базе зала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр
На базе танцзала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр. В нем будут работать творческие мастерские и комнаты для развлечений, рассказал губернатор Алексей Островский в ходе пресс-конференции 11 декабря. Предприниматель готов вложить деньги в ремонт здания. Речь идет о крупной сумме.
Глава региона сообщил, что решение в пользу предпринимателя будет принято, если не сотрудники администрации до нового года не подыщут другие варианты использования здания.
Также губернатор обратил внимание, что дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты будут посещать центр бесплатно.
Ранее стало известно о ремонте Владимирской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU