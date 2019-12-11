2019-12-11T13:48:51+03:00
Общество

На базе зала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр

Предприниматель готов вложить деньги в ремонт здания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На базе зала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр.На базе зала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр.Фото: Александр ПАРМЕНОВ
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На базе танцзала «Молодость» в Смоленске может заработать детский центр. В нем будут работать творческие мастерские и комнаты для развлечений, рассказал губернатор Алексей Островский в ходе пресс-конференции 11 декабря. Предприниматель готов вложить деньги в ремонт здания. Речь идет о крупной сумме.

Глава региона сообщил, что решение в пользу предпринимателя будет принято, если не сотрудники администрации до нового года не подыщут другие варианты использования здания.

Также губернатор обратил внимание, что дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты будут посещать центр бесплатно.

Ранее стало известно о ремонте Владимирской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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