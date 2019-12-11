СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-11T13:59:35+03:00

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В Гагаринском районе появится пожарное депо, сообщил губернатор Смоленской области на пресс-конференции 11 декабря. Здание планируют построить в 2020 году. Соответствующее поручение глава региона дал своему заместителю Юрию Пучкову.

Ранее стало известно, что жителям Вязьмы предложат самим решить судьбу Андрейковского дома культуры. По словам главы района Инны Демидовой, здание было признано аварийным. В настоящее время оно законсервировано. Объект может быть включен в нацпроект «Культура» на 2023-2024 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU